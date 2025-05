Adorni celebró su triunfo en la Ciudad y aseguró que “partió al medio al PRO” Manuel Adorni celebró su triunfo electoral en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que “partió al medio al PRO” y afirmó que no se proyecta en la política a largo plazo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que su victoria en las elecciones legislativas porteñas “partió al medio al PRO”, al consagrarse como el candidato más votado y obtener una banca por La Libertad Avanza (LLA). Lo hizo en declaraciones a Radio Rivadavia, donde también dejó fuertes definiciones sobre la política tradicional y el futuro del país.

Adorni obtuvo más del 30% de los votos y se impuso sobre Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires) y Silvia Lospennato (PRO), en una elección que marcó un revés histórico para el partido fundado por Mauricio Macri. “Con mi victoria partí al medio a un partido tradicional de Buenos Aires”, sostuvo, en diálogo con el periodista Oscar “Cholo” Gómez Castañón.

En tono distendido, Adorni repasó su sorpresiva irrupción en la política: “La vida da sorpresas. Un día fui a hacerle una nota al presidente electo (Javier Milei) y salí con el puesto de vocero. Después vino la candidatura”. Sin embargo, aclaró que no se proyecta como político a largo plazo: “No me veo vinculado a la política en los próximos años, me imagino haciendo radio o streaming, hablando de economía”.

Durante la entrevista, Adorni reafirmó su rechazo a “la política tradicional” y valoró la aceptación que recibió desde que se involucró con el proyecto de Milei. Recordó que conoció al actual presidente “en un estudio de televisión allá por 2014 o 2015”, y destacó que “siempre fue muy pasional con sus ideales”.

Además, sostuvo que el Gobierno tiene un rumbo claro: “Creemos en un Estado chico, con honestidad intelectual. El Estado debe ocuparse de lo básico: seguridad, salud, educación y justicia”.

Para cerrar, Adorni planteó que el escenario político se encamina hacia una polarización: “Habrá dos modelos: el liberalismo y la izquierda. El PRO era la calle del medio, pero no sé muy bien qué espacio ocupa hoy”.