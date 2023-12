Adorni detalló la reducción de cargos políticos en el Estado y anunció la suspensión de la pauta oficial El vocero presidencial detalló que “la situación es crítica”. “El no hay plata tiene que tener medidas concretas. El Estado tiene que achicarse y no puede seguir existiendo así porque del otro lado tenés gente que no logra poner un plato de comida arriba de la mesa”, resumió

Por Redacción - El Ocho 12/12/2023 · 9:25 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio