Advierten un crecimiento de más del 40% de casos de sífilis en Argentina: cómo prevenirla y cómo detectarla El ministerio de Salud de la Nación relevó cifras desde 2018 y registró un récord de casos en 2023. La tendencia se mantiene este año. El grupo más afectado es el de los jóvenes de entre 20 y 35 años.

Una de las infecciones de transmisión sexual (ITS) más contagiosa que existe es la sífilis, que registra un crecimiento preocupante en la Argentina. Y los datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación confirman el aumento de casos, principalmente entre los jóvenes de 20 a 35 años.

Se trata de una enfermedad causada por la bacteria Treponema Pallidum, cuyo principal reservorio es el humano, y que se adquiere principalmente por contacto sexual con una persona infectada (generalmente por el contacto con úlceras infecciosas presentes en la región genital, el ano, el recto, los labios o la boca); por transmisión perinatal, por vía transplacentaria o durante el parto, o por transfusión de sangre. La transmisión sexual ocurre típicamente durante la sífilis primaria, secundaria o latente temprana.

“Es un reflejo de lo que está pasando a nivel mundial y en septiembre lo anunció la Organización Mundial de la Salud. Ha habido un incremento en estos últimos años de las enfermedades de transmisión sexual en el mundo y sobre todo la región de las Américas. Latinoamérica no está exenta y en Argentina hubo un reporte nacional que hablaba de un incremento al menos de un 40% de las infecciones de transmisión sexual respecto de años anteriores”, explicó Carolina Subirá, presidenta sociedad rosarina de infectología, en diálogo con El Tres.

“La sífilis es prevenible y se puede curar. Las enfermedades de transmisión sexual incluyen también el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, sífilis, gonorrea, clamidia, el HPV y la hepatitis B tenemos vacuna. Para el VIH, a distintas herramientas de prevención, pero para la sífilis, una de las más sencillas, es el uso de profiláctico”, dijo sobre cómo prevenir la enfermedad de transmisión sexual.

“Esto está vinculado a las personas con pene que pueden utilizar este tipo de profilácticos. Para las personas con vulva no están disponibles comercialmente en nuestro país o son de muy difícil acceso difícil y de difícil colocación, así que no hay mucho interés de la población en usarlos, pero uno de los principales inconvenientes puede ser la falta de acceso a diagnóstico la falta de acceso a tratamiento a no consultar a una institución de salud”, agregó Subirá.

“Lo más importante en este momento es la actitud preventiva de educar a las personas sobre todo a los adultos jóvenes que inician sus relaciones sexuales en el uso seguro de estos elementos de prevención no solamente para la concepción, sino para prevenir, adquirir enfermedades de transmisión sexual”.

La lesión inicial que se llama chancro, parece una ampolla y puede estar en un lugar donde no se vea adentro de la vulva, adentro del ano adentro de la boca. “El riesgo que tiene esta enfermedad es por ejemplo para una embarazada en donde la misma puede pasar al feto a través de la placenta o en el momento del parto y realmente para ese bebé recién nacido o para ese feto dentro del útero puede ser realmente muy riesgoso”, concluyó.

Gráfico que muestra los rangos etarios más afectados por sífilis (Min de Salud)