Alberto Fernández inició los trámites para cobrar la jubilación como ex presidente: 7 millones de pesos al mes La diputada Graciela Ocaña anunció que presentará un reclamo formal en las próximas horas ante la ANSES para que el ex jefe del Estado no pueda percibir la pensión especial

Por Redacción - El Ocho 06/02/2024 · 11:06 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio