ANSES oficializó el aumento del 2,9% para abril y confirmó la continuidad del bono de $70.000 A través del Boletín Oficial, el organismo previsional que ahora conduce Guillermo Arancibia formalizó la actualización de los haberes correspondientes al cuarto mes del año. La jubilación mínima, sumada a la ayuda extra, superará los $450.000.

Este miércoles, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos que percibirán los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares a partir del mes de abril. A través de las Resoluciones 74 y 79/2026 publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó un incremento del 2,90%, cifra que va en línea con el dato de inflación registrado durante el mes de febrero.

El documento, que lleva la firma del flamante titular del organismo previsional, Guillermo Arancibia, establece no solo los nuevos pisos y techos para las jubilaciones, sino también la actualización en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar para el cobro de asignaciones.

Los nuevos montos: jubilaciones, PUAM y el impacto del bono

Una de las noticias más esperadas por el sector pasivo era saber qué ocurriría con la ayuda económica adicional. Al igual que viene sucediendo desde hace más de un año, el Gobierno decidió mantener congelado el bono extraordinario en $70.000 para aquellos beneficiarios que perciben los haberes más bajos.

De esta manera, la jubilación mínima pura garantizada para abril de 2026 será de $380.319,31. Sin embargo, al sumarle el bono, el monto total de bolsillo alcanzará los $450.319,31.

El cuadro de haberes y prestaciones para abril de 2026:

Prestación / Concepto Monto Base (con aumento del 2,9%) Monto Total (Base + Bono de $70.000) Jubilación Mínima $380.319,31 $450.319,31 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $304.255,45 $374.255,45 Jubilación Máxima $2.559.188,80 (No cobra bono) Prestación Básica Universal (PBU) $173.978,72 (No aplica bono directo)

Por último, las resoluciones oficiales también fijaron las nuevas bases imponibles mínima y máxima a partir del período devengado en abril, las cuales quedaron establecidas en $128.091,45 y $4.162.912,57, respectivamente.