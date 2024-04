ATE denunció más de 10.000 despidos en el Estado y confirmó un nuevo paro nacional para el miércoles En una carta enviada a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el sindicato amenazó con ingresar masivamente a los edificios públicos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó que el próximo 3 de abril realizará una jornada de lucha nacional, con paros y asambleas en distintas provincias. En el marco del conflicto por los despidos en diferentes organismos públicos, publicó un comunicado enviado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello,

“Como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, advirtió hoy Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes.

Sobre la metodología de la jornada de lucha, Aguiar sostuvo: “Como le gusta tanto copiar modelos anteriores, nosotros esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar”.

A modo de advertencia, el sindicalista comunicó que el gremio se defenderá con las “herramientas más efectivas” a disposición frente a las últimas políticas dispuestas por el gobierno nacional. “Y por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”, concluyó Aguiar.