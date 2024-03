Axel Kicillof: “Milei tiene que dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes” El mandatario bonaerense abrió el 152° período de sesiones ordinarias en esa provincia, tras el inicio del pasado viernes y el paso a un cuarto intermedio. “El pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando”, expresó.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este lunes el año legislativo en esa provincia y en su discurso para dar inicio al 152º período de sesiones ordinarias, y en respuesta al discurso del presidente Javier Milei, el último viernes –en el que llamó a todas las provincias a firmar el Pacto de Mayo– expresó: “Milei tiene que dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes”.

Sin cambiar el tono, el mandatario bonaerense apuntó contra la puja que mantiene el presidente con los gobernadores. “Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir leyes y normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben leyes que lastiman los intereses de sus provincias. Juramos sobre la Constitución de la provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos”, sostuvo.

“El gobierno nacional no se dedica a repartir limosna ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino que, para su información, no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas. Hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el gobierno nacional. En caso contrario, como ocurre hoy, el gobierno nacional está abandonando al pueblo, está desertando. También el presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla”, agregó.

Tras enumerar una serie de obras que destacó de su primera gobernación, Kicillof retomó sus críticas al presidente Milei. “Todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado, lo hizo el Estado bonaerense, eso que el presidente llama organización criminal. Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas; criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, rutas; criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. Y por si fuera poco, festejar orgullosos el ajuste sabiendo el daño que produce. El pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando. Es exactamente todo lo contrario a lo que hicieron Néstor y Cristina con auténtica rebeldía y amor por la patria”, aseguró.

El gobernador buscó mostrarse como el polo opuesto a los lineamientos del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei. “Aún en este brutal contexto, quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos rectores de nuestro proyecto los próximos cuatro años: Gobierno protector, Estado presente y Pueblo solidario. Les aseguro a los bonaerenses: el proyecto de provincia que eligieron sigue en pie y seguirá avanzando derecho al futuro”, dijo el gobernador.

“Siempre hablan de segundo semestre”

El gobernador continuó con su tono crítico a la política económica del gobierno nacional. “Siempre que un gobierno aplica este tipo de medidas despiadadas para las mayorías, intenta enmascarar la realidad con palabras fraudulentas: luz al final del tunel, segundo semestre, sinceramientos, precios que estaban reprimidos, acomodamiento de precios relativos, atrasos que se solucionan, lucha contra una casta. Pero la cosa es más simple: más sufrimiento para las mayorías y más negocios para un puñado de privilegiados. En rigor, el ajuste no es más que una enorme redistribución en contra de los que tienen menos”, afirmó.

“Gracias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”, expresó el gobernador

“La democracia no es un teorema, no es el Teorema de Arrow ni se explica con el dilema del prisionero; la democracia es el contrato social que recuperamos hace 40 años y volvimos a elegir para perseguir el bienestar general respetando las diferencias y procesando los conflictos de manera pacífica. Y con memoria, verdad y justicia: ¡Gracias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo!, ¡30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, señaló en un fragmento de su discurso el gobernador Kicillof.

“El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial”, advirtió el gobernador de Buenos Aires, en una de las primeras expresiones de su discurso. Kicillof adelantó que no se limitará a proyectar el informe de su gestión. “Confieso que me hubiera gustado iniciar esta segunda etapa en un contexto diferente. Es una circunstancia inédita y sombría”, alertó.

Luego agregó: “Los problemas no se solucionan con motosierra”. “El presidente debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, sus diputados y senadores, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo que no está sucediendo: el presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y, por lo tanto, no está respetando a la provincia de Buenos Aires y su pueblo”, enfatizó

Uno de los palcos exhibió un mensaje en contra de la decisión del gobierno nacional, bajo la presidencia de Javier Milei, que llevó adelante el cierre de la Agencia Estatal de Noticias Télam.

El mensaje se vio en la primera jornada en la que el Poder Ejecutivo Nacional avanzó con la interrupción del funcionamiento de la agencia de noticias, luego de 78 años de existencia. Fue una de las postales en la antesala del discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Kicillof llegó minutos antes de las 17 al edificio del Poder Legislativo, donde habló ante la asamblea en el acto inaugural de las sesiones ordinarias del año 2024. Lo hizo acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario. Tras los pasos protocolares se ubicará en la presidencia para dirigirse a los legisladores bonaerenses.

El acto apuntó a realizar un balance de gestión y brindar proyecciones para el ejercicio que comienza.

Antes de su ingreso a la Legislatura, el mandatario bonaerense saludó a la militancia que siguió su discurso a través de pantallas que reflejarán la transmisión oficial.

El mandatario bonaerense compartió algunos párrafos de su discurso, a través de X (ex Twitter):

“Hoy más que nunca, me comprometo con el pueblo de la provincia a seguir gobernando con transparencia, compromiso y sin descanso por el bienestar general, en defensa de los derechos de nuestro pueblo y en defensa de los intereses de nuestra Provincia”.





“No estábamos preparados para ser un escudo; queríamos ser el motor de una etapa donde se profundizaran la industria, el empleo, el desarrollo y el bienestar. Sabíamos que faltaba mucho, pero que eso que faltaba se alcanzaría con políticas nacionales destinadas a producir más y repartir mejor. Pero no hay tiempo para lamentarse; frente a estas nuevas circunstancias, la pregunta que guía nuestra tarea es: ¿Qué significa llevar adelante un Gobierno protector, un Estado presente bajo este contexto?”.





“Todas nuestras medidas estarán orientadas a amortiguar, frenar, defender, proteger todo lo que se esté abandonando o atacando desde el Gobierno central. Nuestras posibilidades para hacerlo son limitadas, pero nuestra voluntad de proteger al pueblo bonaerense de este ataque no reconoce límites”.