Baja de la edad de imputabilidad: el Gobierno consiguió dictamen favorable para tratar el proyecto en Diputados La iniciativa del nuevo Régimen Penal Juvenil, redactada en conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza, reunió apoyos del radicalismo y la Coalición Cívica para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años

El oficialismo consiguió este martes dictaminar su propuesta de baja de la edad de imputabilidad en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de la Nación, aunque hubo cambios en el proyecto original de Régimen Penal Juvenil, que ya quedó listo para su tratamiento en el recinto.

La iniciativa, redactada en conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza, reunió apoyos del radicalismo y la Coalición Cívica para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El texto original enviado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, planteaba bajar la edad de imputabilidad hasta 13 años. Pero para obtener el respaldo del resto de las bancadas, La Libertad Avanza aceptó que se eleve a los 14 años. También se recortó el plazo máximo de pena de prisión estipulado para un menor, que se bajó de 20 a 15 años.

El dictamen obtuvo 77 votos favorables durante el plenario de comisiones, con acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, los radicales dialoguistas e Innovación Federal (el bloque de gobernadores). Por el contrario, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y los cordobeses de Encuentro Federal firmaron en disidencia.

“Era una asignatura pendiente de este Congreso. El proyecto tiene una misión resocializadora, de contención, y se trata de llegar a tiempo para que aquellos adolescentes que entran en conflicto puedan tener una oportunidad”, afirmó la radical Roxana Reyes, presidenta de la comisión de Niñez y Adolescencia, quien destacó la creación de la “figura del acompañante”.

“Se crea un régimen penal juvenil con garantías procesales que hoy los menores no tienen: el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser oídos. Y habrá supervisores que deben controlar que las medidas socio-educativas – como que no puede dejar los estudios- se cumplan”, apuntó en la misma línea Marcela Campagnoli, quien aclaró que La Coalición Cívica firmó en disidencia por sostener que “no se puede detener a menores hasta tanto no estén los centros habilitados para eso”.

Germán Martínez, el santafesino jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), planteó: “¿Cómo hacemos para garantizar los recursos para que las provincias puedan hacer concreta esta ley?”. En ese sentido, pidió que se postergue el debate porque consideró que quedaron temas por ahondar. El bloque de UP firmó su dictamen propio de modificaciones al Régimen Penal de menores, que sostiene en 16 años la punibilidad pero propone etapas previas a los centros cerrados de menores.

Margarita Stolbizer, Nicolás Massot y Natalia de la Sota, que integran el bloque de Encuentro Federal, también presentaron su propio dictamen, que mantiene la imputabilidad a partir de los 16 años.

“Todos los organismos recomiendan dejar la edad como está. Nos equivocamos bajando la edad. No mejora la situación de inseguridad”, apuntó De La Sota, quien acusó al oficialismo de buscar un “título en un año electoral”.

El Frente de Izquierda, por su parte, firmó un texto de rechazo. “Es una bomba de humo que no responde a ninguno de los problemas que se propone resolver. Cárcel o bala quieren para los pibes, pero no van a contar con nosotros para avanzar en ese sentido”, apuntó el diputado Christian Castillo.

Por su parte, desde el oficialismo celebraron el dictamen favorable. “Los Diputados deberán elegir de qué lado están: con los argentinos de bien o con los delincuentes. Hoy, después de 314 días de haber presentado el proyecto de Ley, podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple, el que es lo suficientemente grande para matar o violar es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”, apuntó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

“Compartimos con Cuba la edad de imputabilidad más alta de la región. En Uruguay la edad es de 13 años y en Brasil y México 12 años”, agregó.