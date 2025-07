Banco Macro, entre las marcas más valiosas de Argentina y Sudamérica La consultora Brand Finance ubicó a Banco Macro en el cuarto puesto del ranking nacional, con un crecimiento del 114% en su valor de marca. Es la entidad bancaria argentina más valiosa de Sudamérica.

Banco Macro fue destacado como una de las marcas más valiosas del país, según el ranking Brand Finance Argentina 10 2025, elaborado por la prestigiosa consultora británica Brand Finance. La entidad se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional tras registrar un impresionante aumento del 114% en su valor de marca, alcanzando los 622 millones de dólares. Este crecimiento la posiciona como la compañía de más rápido ascenso en Argentina durante el último año.

Además de estimar el valor económico de la marca, Brand Finance evalúa la fortaleza de cada una a través de métricas que incluyen inversión en marketing, desempeño empresarial y cumplimiento de estándares internacionales como la norma ISO 20671. En este marco, se determinó que Banco Macro no solo lidera en Argentina, sino que también se consolidó como el banco argentino más valioso de Sudamérica, ocupando el puesto 11 en el ranking regional Most Valuable Bank Brand in South America.

“Cada interacción con nuestros clientes es una oportunidad para crear una experiencia que construya relaciones duraderas. Nuestra visión comprende el desarrollo integral de clientes, accionistas, colaboradores y comunidades”, expresó Juan Parma, CEO de Banco Macro. El ejecutivo celebró el reconocimiento como una gran motivación para seguir construyendo una marca confiable y globalmente reconocida.

Por su parte, Pilar Alonso Ulloa, directora general de Brand Finance, señaló: “El éxito de los bancos argentinos demuestra el poder del posicionamiento estratégico de marca y la innovación. Banco Macro supo diferenciarse en sectores claves como el agrícola, la digitalización y la sostenibilidad”.

El informe también revela que el valor total de las 10 marcas más valiosas del país creció un 6% en relación a 2024, alcanzando los 9.200 millones de dólares, pese al contexto de volatilidad económica. Este desempeño reafirma la relevancia del sector bancario y el lugar central que ocupa Banco Macro en el panorama financiero argentino y regional.