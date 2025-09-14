Bell Ville: se estrelló una avioneta durante un festival de acrobacias y murieron sus dos ocupantes La aeronave, que participaba en la exhibición en esa localidad de Córdoba, se precipitó a tierra al perder el control durante el despegue. Impactó contra la pista y se incendió

Dos personas murieron este sábado por la tarde tras la caída de una avioneta durante un festival de acrobacias aéreas en el Aero Club de Bell Ville, según informó la agencia de noticias Argentinas (NA).

La aeronave, que participaba en la exhibición, se precipitó a tierra al perder el control durante el despegue. Según fuentes judiciales, la avioneta impactó contra la pista y se incendió, provocando la muerte de sus dos ocupantes.

De acuerdo al diario La Voz, los fallecidos fueron el piloto Mariano Latuf Zeballos y su compañero Ricardo Ferrer.

Sobre el piloto, explicaron que el hombre era oriundo de Villa Cañás, Santa Fe, y que también era DJ. Según sus redes sociales, Ricardo Ferrer era oriundo de Alpachiri, La Pampa, y vivía en Ascensión, provincia de Buenos Aires.

Tras el siniestro, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se hizo presente en el lugar para preservar la escena hasta la llegada de las autoridades federales, quienes se harán cargo de la investigación. La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada tomaron la dirección de la causa, mientras que representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) acudieron para colaborar con los peritajes.

“Se intenta, entre otras cosas, determinar qué originó la pérdida de sustentación del avión”, señalaron fuentes de la fiscalía. Los primeros informes preliminares indicaron que la avioneta sufrió un “panzazo” —un impacto con la parte inferior del fuselaje— antes de prenderse fuego.