Bullrich abre la puerta a La Libertad Avanza y anticipa un éxodo en el PRO La ministra de Seguridad aseguró que es "parte completa del proyecto" de Javier Milei y deslizó la posibilidad de afiliarse al oficialismo. Además, sostuvo que dentro del PRO ya hay un fuerte movimiento hacia La Libertad Avanza

En medio de la reconfiguración del tablero político, Patricia Bullrich dejó en claro su alineamiento total con el gobierno de Javier Milei y no descartó afiliarse formalmente a La Libertad Avanza. Aunque todavía figura en las filas del PRO, la ministra de Seguridad dejó entrever que su pertenencia al oficialismo es plena y que el partido que alguna vez lideró está sufriendo un “éxodo muy grande” hacia el espacio libertario.

“Es un tema que todavía no hemos hablado. La pertenencia al gobierno me da una pertenencia completa al proyecto”, sostuvo en una entrevista con Radio Rivadavia. Y, fiel a su estilo directo, agregó una metáfora personal para graficarlo: “Tengo hijos, tengo marido, pero nunca me casé”.

Bullrich, una de las espadas más férreas del Ejecutivo, aseguró que no necesita una afiliación formal para ser parte del oficialismo y recalcó su compromiso con el rumbo del Presidente. “Esos papeles pueden ser importantes o no, porque yo soy parte completa de este proyecto. Tengo total afinidad, y estoy empujando el carro además”, insistió.

El éxodo dentro del PRO, según la ministra, ya está en marcha. Aseguró que todos los días hay dirigentes que sellan acuerdos territoriales con La Libertad Avanza y que directamente abandonan el partido amarillo. “El ciudadano que vota el PRO quiere ver a sus dirigentes apoyando al gobierno, no mirándole el pelo al huevo”, lanzó en una crítica a aquellos que todavía dudan sobre su posicionamiento.

Si bien evitó comparar la gestión de Mauricio Macri con la de Milei, Bullrich reveló que ahora se siente con más margen de acción. “Estoy menos contenida. Más zafada. Tengo más posibilidad de hacer lo que creo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, lo que pienso que me toca hacer”, señaló. Y concluyó con un mensaje que parece marcar un nuevo perfil de liderazgo: “El país necesitaba gente que se la juegue sin medir los costos políticos. Menos especulación, más para adelante, más fuerza, más decisión, más coraje”.