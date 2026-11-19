Bullrich celebró el dictamen para suspender las PASO: “Con diálogo logramos consensuar” La jefa de la bancada oficialista destacó el acuerdo alcanzado luego de que La Libertad Avanza aceptara eliminar las listas colectoras. El proyecto incluye Ficha Limpia, el fin de la veda electoral y se debatirá la próxima semana en el recinto.

La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, celebró el dictamen favorable que obtuvo el proyecto de ley de reforma política, el cual establece la suspensión de las elecciones PASO para 2027. El entendimiento en comisión se destrabó luego de que La Libertad Avanza (LLA) cediera ante el reclamo de los bloques dialoguistas y accediera a eliminar el artículo que habilitaba las listas colectoras.

A través de su cuenta en la red social X, la legisladora destacó el consenso alcanzado para que la iniciativa avance hacia el recinto. “Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política: Sin PASO; Sin colectoras; Con Ficha Limpia; Se reducen 50 por ciento los espacios cedidos de publicidad”, detalló Bullrich en su publicación.

Asimismo, la referente oficialista puso el foco en otro de los cambios centrales que introduce el texto respecto a las jornadas previas a los comicios. “Chau a la veda electoral: no se limita hablar a candidatos ni se frena la actividad de espectáculos y gastronómicos”, subrayó.

Con el dictamen asegurado, el Gobierno quedó en condiciones de llevar el debate al recinto de la Cámara alta la próxima semana para cumplir con su principal objetivo: evitar la realización de las elecciones primarias. En el oficialismo reina el optimismo y confían en reunir entre 38 y 40 votos para aprobar la media sanción, con la meta de que el proyecto se convierta en ley en la Cámara de Diputados durante la primera semana de diciembre.