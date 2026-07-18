Calendario ANSES: quiénes cobran a partir del lunes La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el esquema de pagos para la segunda mitad del mes, por lo que miles de beneficiarios aprovechan el fin de semana para consultar cuándo tienen depositados sus haberes. Tras los feriados recientes, el organismo previsional activará los pagos a partir del próximo lunes con los nuevos valores actualizados.

Cabe recordar que para este mes de julio de 2026 rige un incremento del 2,15% basado en la fórmula de movilidad por inflación, sumado a la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Cronograma de pagos a partir de la próxima semana

De acuerdo al calendario oficial por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI), las fechas de cobro quedaron establecidas de la siguiente manera:

Jubilaciones y Pensiones que NO superen el haber mínimo

DNI terminados en 7: Lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: Martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: Miércoles 22 de julio.

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Jubilaciones y Pensiones que SUPERAN el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: Jueves 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: Viernes 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: Lunes 27 de julio.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

DNI terminados en 7: Lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: Martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: Miércoles 22 de julio.

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Con la aplicación del 2,15% de ajuste, la jubilación mínima garantizada se posiciona en torno a los $215.600. Al sumarse el bono de $70.000, ningún jubilado o pensionado de la escala básica percibirá menos de $285.600 netos en su cuenta de la seguridad social.