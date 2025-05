Caputo anunció la quita de aranceles para una serie de bienes de capital El ministro de Economía detalló que los productos beneficiados con la baja incluyen desde ascensores y ventiladores industriales hasta maquinaria especializada para las industrias metalúrgica, petrolera y alimenticia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno anunció este martes la reducción de aranceles para 27 bienes de capital que estaban gravados con alícuotas de entre el 20% y 35%, el mismo día en el que se oficializó la rebaja impositiva para productos electrónicos.

La medida fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X: “Continuamos reduciendo aranceles”, escribió el funcionario.

En su publicación, Caputo detalló que los productos beneficiados con la baja incluyen desde ascensores y ventiladores industriales hasta maquinaria especializada para las industrias metalúrgica, petrolera y alimenticia. También mencionó hornos de panadería, bombas centrífugas, polipastos eléctricos y máquinas de corte de pelo y esquila, entre otros.

“Con esta reducción ya bajamos aranceles a 1.081 productos”, sostuvo el titular de la cartera económica.

El anuncio se dio en paralelo a la publicación oficial del decreto que reduce los impuestos a los celulares importados. En rigor, la tasa para los teléfonos pasará del 16% al 8%. También se redujeron impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos que lleguen desde el exterior del 19% al 9,5%.

La medida aplica a los electrónicos fabricados en otros países y a partir del 15 de enero de 2026, la alícuota será de 0%, es decir que ya no estarán alcanzados por la tasa aduanera.

Las medidas para incentivar el uso de dólares no serán “un blanqueo”

El ministro de Economía participó también este martes en el AmCham Summit 2025, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. En su exposición, habló sobre las medidas que está preparando el Gobierno para incentivar el uso de dólares que se encuentran fuera del sistema, los “dólares del colchón”, y aclaró que “no es un blanqueo”.

“No es como se viene diciendo, lo que vamos a hacer es algo mucho más profundo. Es el inicio de un nuevo régimen”, sostuvo.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda desarrolló: “Tenemos la visión de que el nivel de informalidad en Argentina es producto de dos razones. No solo hay un exceso de impuestos que cobramos desde el Estado, sino el exceso de regulaciones. Esto hace que la gente le escape a la formalidad”.

MIRA TAMBIÉN El gobierno no pedirá una prórroga de las facultades delegadas y anticipó nuevas medidas de ajuste

“Todos quieren regular todo y la gente se harta de esto. Hay un montón de regulaciones que podemos destrabar para hacerle la vida más sencilla a los argentinos”, apuntó Caputo.

A su vez, afirmó que estas medidas no irán en contra de las regulaciones internacionales para combatir el lavado de dinero: “Nada tiene que ver con las normas GAFI ni con la UIF. No confundamos los temas. Algunas cosas van a poder ir por regulación, otras, eventualmente, requerirán la aprobación de una ley”.

“Regular para la excepción derivó en duplicar la cantidad de gente en Arca y las regulaciones, y encima la informalidad creció. Por eso, este esquema apunta a ganar formalidad por la positiva, no volviendo loca a la gente. Que cada ente regule lo que corresponde, no que todos quieran regular todo porque eso no funcionó”, completó.