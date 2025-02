Caputo defiende a Milei tras el escándalo con la criptomoneda $LIBRA El ministro de Economía salió en defensa del presidente tras la polémica, asegurando que no hubo dolo ni delito.

En medio del escándalo generado por la criptomoneda $LIBRA, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió al presidente Javier Milei, subrayando que “no hubo dolo, ni delito” en el episodio.

Caputo destacó: “Pongo las manos en el fuego, voy a la guerra con este Presidente” y reafirmó que Milei “está ciento por ciento por el país” y jamás buscaría beneficiarse personalmente.

El funcionario explicó que el presidente cometió un error que él mismo reconoció y corrigió rápidamente al crear una unidad investigadora. Además, Caputo resaltó que el tema de un beneficio personal está fuera de discusión, señalando que ni el kirchnerismo lo cree.

Sobre la polémica publicación en Twitter, el ministro aclaró que fue un acto personal de Milei y no del gobierno, y aseguró que no hubo fondos públicos involucrados. Reiteró que “no hay duda, ni los que piden juicio político lo creen”, insistiendo en que no hubo corrupción ni ilegalidad en el hecho.