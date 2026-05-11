Casación concedió el arresto domiciliario a Julio De Vido en la causa por la tragedia de Once El beneficio fue otorgado ante informes médicos que identifican dolencias cardíacas y enfermedades crónicas, que exigen tratamientos permanentes. El juez del TOF 4 ya ordenó su traslado desde el penal de Ezeiza al domincilio del ex funcionario en Zárate

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal autorizó el arresto domiciliario para Julio Miguel De Vido, ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, fundamentando su decisión en el delicado estado de salud del ex funcionario condenado en la causa “Tragedia de Once 2”.

La medida implica controles periódicos y queda sujeta a la modalidad que determine el magistrado interviniente, según informó la propia Sala III compuesta por Mariano Hernán Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.

El juez del tribunal oral federal 4, Ricardo Angel Basílico, dispuso hoy mismo el traslado de De vido desde el penal de Ezeiza hasta el domicilio del ex fucionario, en la localidad de Zárate, con imposición del dispositivo de tobillera electrónica y control, además del mantenimiento de la prohibición de salida del país.

El tribunal federal fundamentó su resolución considerando la multiplicidad de enfermedades crónicas diagnosticadas a De Vido, de 76 años, así como el episodio cardíaco sufrido recientemente, que motivó una internación por arritmia y una intervención con angioplastía y colocación de stent.

La defensa, liderada por el abogado Maximiliano Rusconi, apeló la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4, que el 16 de abril había negado la prisión domiciliaria.

Según la presentación, De Vido sufre enfermedad cardiovascular arteriosclerótica difusa, diabetes tipo 2 insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión, además de antecedentes de ACV. Entre los datos incorporados, se describió un infarto agudo de miocardio ocurrido el 1 de abril de este año, que requirió traslado urgente y atención en tres centros médicos diferentes, incluida una angioplastia con implante de stent.