Caso Agostina Vega: detuvieron a un hombre por encubrimiento y clausuraron un bar vinculado a la investigación Osvaldo Fassetta, de 47 años, fue apresado por convivir en la misma propiedad que el principal sospechoso, Claudio Barrelier. En paralelo, la Municipalidad de Córdoba cerró el local "Wachitas", donde trabajaría la dueña del auto utilizado en el crimen.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada asesinada y desmembrada, sumó un nuevo detenido en las últimas horas. A pedido del fiscal Raúl Garzón, la Policía arrestó a un hombre de 47 años acusado de presunto encubrimiento agravado.

Fuentes de la investigación confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el detenido fue identificado como Osvaldo Fassetta. Hasta el momento, el único implicado en la causa era Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen.

Fassetta vivía en una habitación ubicada en la planta baja de la vivienda de Barrelier, en el barrio Cofico de la capital cordobesa. Según trascendió, el presunto femicida residía en esa propiedad junto a su pareja y una hija de once años, y además rentaba una habitación en la planta alta a otra pareja.

La defensa y el relato del fin de semana trágico

Tras concretarse el arresto, el abogado defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, cuestionó duramente el accionar de la Justicia. “No vi el expediente. Acá en Córdoba, cuando los fiscales no tienen nada que hacer, dictan prisiones preventivas”, apuntó el letrado en declaraciones a la prensa.

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En referencia a los allanamientos y el secuestro de elementos en la vivienda, Medina Allende agregó: “Si yo le digo a la gente ‘duermo en esa cama’, viene la policía y saca el colchón, ¿huellas de quién pueden encontrar? Del que duerme en esa cama…”.

Por su parte, en diálogo con Noticiero Doce, el ahora detenido brindó su versión sobre lo ocurrido el fin de semana del crimen. Según su relato, se fue de la vivienda de Barrelier el mismo sábado por la mañana:

El encuentro: Fassetta afirmó que pidieron un Uber desde la casa de Barrelier hacia un complejo donde el sospechoso juega al fútbol. Allí se encontraron con Agostina, su madre (Melisa Heredia) y su hijo menor, de 7 años.

Fassetta afirmó que pidieron un Uber desde la casa de Barrelier hacia un complejo donde el sospechoso juega al fútbol. Allí se encontraron con Agostina, su madre (Melisa Heredia) y su hijo menor, de 7 años. El pedido del teléfono: El detenido relató una situación que le llamó la atención, asegurando que la adolescente le dijo: “Claudio, no te olvides de pasarme tu número”, un pedido que habría realizado estando su madre al lado.

El detenido relató una situación que le llamó la atención, asegurando que la adolescente le dijo: “Claudio, no te olvides de pasarme tu número”, un pedido que habría realizado estando su madre al lado. La tarde: “Después hubo comportamientos normales, Claudio jugó al fútbol, estaban todos los chicos del equipo y ninguno se apartó de ahí”, sostuvo. Luego, asistieron al cumpleaños de un amigo donde también estaban Melisa y Agostina. Según su testimonio, a las 19:30 se retiraron del cumpleaños hacia su lugar de trabajo, mientras que la madre y la adolescente regresaron a su casa.

Clausura por irregularidades en el bar “Wachitas”

En otro ramal de la investigación, la Municipalidad de Córdoba, a través del Ente de Fiscalización y Control, clausuró el bar “Wachitas”, ubicado en calle Ituzaingó al 521.

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El establecimiento había sido vinculado a la pesquisa debido a que Soledad Andreani, dueña del auto Ford Ka negro utilizado presuntamente para trasladar los restos de la víctima, se presenta como productora de eventos de dicho local, según un comunicado emitido por el propio espacio.

La clausura se dispuso tras verificar que el bar presentaba fallas graves en las instalaciones eléctricas, falta de señalización, elementos de seguridad vencidos y modificaciones estructurales no declaradas. Las autoridades detallaron que el lugar ya acumulaba advertencias y tres clausuras previas por incumplimientos. De hecho, el martes se habían colocado fajas de clausura que fueron rotas horas después, lo que obligó a los inspectores a regresar para labrar una nueva actuación.