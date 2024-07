Caso Loan: imputaron a los siete detenidos por sustracción de menores La jueza federal Cristina Pozzer Penzo levantó el secreto de sumario y comenzaba este martes a la noche la ronda de declaraciones con Laudelina Peña.

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo imputó a los siete detenidos por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, por el delito de sustracción de menores, en una jornada en la que se levantó el secreto de sumario.

Laudelina Peña, la tía política del menor, su pareja, Antonio Benítez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, el ex comisario

Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez conocieron a través de una audiencia virtual por qué fueron acusados en la causa que investiga el extravío del pequeño de 5 años.

Laudelina Peña, la tía de Loan, el niño de cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio pasado, podría recibir una pena máxima de 15 años de cárcel.

Desde la cárcel de Ezeiza, donde está alojada, era indagada este martes por noche por la jueza. Había una amplia expectativa por la declaración, la primera de las siete audiencias para escuchar a los siete detenidos del caso.