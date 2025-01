Caso Loan: una detenida sembró dudas sobre otros dos acusados Mónica Millapi, con prisión domiciliaria, brindó una entrevista donde sostuvo que al nene correntino “alguien se lo tuvo que haber llevado”. Y describió movimientos sospechosos en el momento de la desaparición

Mónica del Carmen Millapi, esposa de Daniel “Fierrito” Ramírez y una de las primeras detenidas por la desaparición Loan Peña en Corrientes, habló públicamente y brindó detalles acerca del día y el momento en el que vio por última vez al niño.

Desde su prisión domiciliaria -beneficio porque tiene hijos menores- en Neuquén, la mujer sostuvo su inocencia y relató su versión de lo sucedido el 13 de junio de 2024, en una entrevista con Telenoche (El Trece).

“Ese día, recibió mi marido una invitación de la señora Catalina y de Benítez para ese día que se festejaba un santo”, empezó diciendo Millapi. “Nos fuimos en nuestro vehículo y, cuando llegamos, vimos la camioneta que estaba estacionada. Era la camioneta de Pérez y Caillava”, sumó.

“Nos parecía extraño que esté esa clase de gente, de otro de nivel social. En la mesa grande estábamos los grandes, había una mesa al costado nuestro que estaban las criaturas. Terminamos de comer, escucho que viene Benítez y le dice a mi marido para ir a buscar naranjas. Laudelina también me invitó para ir”, siguió.

“Decidí irme con ella, que era la persona que yo más conocía. Cuando llegamos a la tranquera que da a la callecita, yo veo que está Laudelina hablando con Loan. Y agarramos un callejón. Y los nenes corriendo por todos lados. Cuando miro, Laudelina y Camila pegaron la vuelta”, relató Millapi.

Luego, sumó: “Empezaron a irse y yo lo miro a mi marido que se está yendo para donde le indicó Laudelina. En ese momento quedé en el medio mirando a Laudelina que se iba y mirando a mi marido que se iba y decidí seguir a mi marido. Yo quedé última. Sale Benítez con mi marido, los chicos salen desparramados”.

“Iba mi marido por delante, al lado con Benítez y todos los chicos corriendo. Empiezo a mirar, seguimos caminando y veo que falta un chico. Ahí Benítez dice: ‘Mmi sobrino Loan falta’. Dice: ‘Bueno, vamos a fijarnos a ver si quedó, capaz que quedó en la tacuara’. Vuelven mi marido y Benítez y los escucho que lo llaman y no responde y vienen los dos de vuelta”, siguió Mónica en su relato.

“Yo me acuerdo que los chicos también empezaron a buscarlo. Pasó un rato que llega Laudelina y Camila y ahí es cuando ella recibe el llamado de Victoria Caillava y se aleja un poquito para hablar más tranquila. Mi marido me dice: ‘Hay que llamar a la policía’. Me acerco a Laudelina para llamar a la policía. Ella me mira y se corta la llamada que ella está haciendo”, siguió relatando.

Luego de dejar a sus hijos en la casa, Mónica y su marido fueron a la comisaría para contar lo ocurrido. Después de que llegaran, llegó Laudelina. “Estábamos los tres y se escucha que apareció Loan. Lo dijo el comisario Maciel pero enseguida Laudelina dice que no, que era mentira”, contó.

Sobre el cierre, Mónica dijo: “Entiendo que nosotros somos los últimos adultos que vimos a Loan y por eso estamos detenidos. Creo que voy a recuperar la libertad porque yo no hice nada. Nosotros no tenemos por qué andar pagando una condena, nosotros no sabemos qué pasó con la criatura”.

“A esa criatura alguien se la tuvo que haber llevado porque se le buscó rápido, se le buscó enseguida, se movió mucha gente rápido enseguida. Yo tengo esperanza. Yo rezo todos los días. Todos los días le pido para que se sepa a ver qué es lo que pasó con Loan”, cerró la entrevista.