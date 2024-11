Caso María Cash: peritaron el teléfono del camionero y se filtraron las conversaciones La defensa pidió la prisión domiciliaria por su edad y por su estado de salud.

La Justicia intervino los teléfonos del camionero Héctor Romero de 71 años, el cual fue acusado y detenido este martes por el homicidio de María Cash, la joven desaparecida el 8 de julio de 2011.

Este viernes peritaron su teléfono celular y tras haberse filtrado las conversaciones, la defensa pidió la prisión domiciliaria por su edad y por su estado de salud.

La apertura del teléfono de Romero está en manos de la Gendarmería Nacional, que este viernes a las 11.30 accedió al celular y deberá analizarlo.

Las ubicaciones de las antenas el día de la desaparición de María Cash y los horarios incongruentes con las declaraciones del camionero son algunos de los puntos que cuestionó el fiscal Villalba para sostener la acusación.

Las declaraciones del entorno de Romero que se contradicen con la ubicación de las antenas y el testimonio del camionero fueron fundamentales en esta etapa de la investigación.

Además, Romero trabajaba manejando un camión de la empresa Miguelito y su tarea era trasladar mercadería entre las sucursales de Güemes y Joaquín V. González.

Según fuentes locales, el fiscal Villalba en las pruebas que le exhibió a Romero en la indagatoria mencionó: “Se determina con el análisis telefónico que Romero se contradice en relación a la hora de llegada y retorno de J. V. González el 8 de julio de 2011, ya que como se observa en análisis él arribó a esa localidad a 18.42 y emprendió regreso a las 21.07, demorando 02.47 horas de viaje desde Güemes a González y un tiempo de demora de regreso de 03.23 desde González a Güemes, abriéndose dos ventanas de tiempo que rompe su patrón de conducta”

En las conversaciones se visualizaba:

Gustavo Lemos: Pero que raro que salte lo mío ahí.

Héctor Romero: Porque vos me decís que te habían preguntado a vos de qué había ido el camión, cómo era ese día, algo así creo que me has dicho, no me acuerdo yo tampoco de eso.

GL: Y si, el camión ha llegado, ¿Qué no?

HR: Claro. Y si ha llegado más o menos en el horario, en el horario normal que siempre llego.

HR: Y nada más, por eso vos acordarte más o menos qué ha dicho, qué le ha dicho al policía y eso, no tenés que inventar nada.

GL: No, no, no.

HR: Responder lo que ellos te pregunten. No, no inventes nada, vos, porque te vas a perjudicar después solo.

GL: Claro, no, más vale. Así que bueno, voy a tener que ir che.

HR: Pero por eso te digo, seguro que te lo preguntas a mí si yo te he dicho algo… y eso, pero no… yo no me acuerdo que te haya dicho nada raro, ¿ha visto?

Por último, esa indicación sobre lo que debe declarar ante la Justicia para no complicarlo, que brindó Clarín, despertó las sospechas de los investigadores.

Fuente Noticias Argentinas