Choque fatal en Córdoba entre un auto y un minibús: dos muertos y más de 15 heridos El dramático accidente ocurrió cuando un vehículo particular impactó de frente contra un transporte que trasladaba a un grupo de niñas que regresaban de jugar un partido de fútbol. Las víctimas fatales son un hombre y una mujer mayores de edad.

Un saldo trágico de dos personas fallecidas y al menos 16 heridas fue el resultado de un gravísimo accidente de tránsito ocurrido este jueves por la tarde en la provincia de Córdoba. El siniestro tuvo lugar sobre la Ruta Provincial 4, en el tramo que conecta la localidad de La Carlota con el acceso a Huanchilla, cuando un automóvil particular y un minibús colisionaron de frente.

Por motivos que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron violentamente en la ruta. En el transporte de pasajeros viajaba una delegación de niñas de entre 9 y 12 años, quienes se encontraban regresando a sus hogares luego de haber disputado un partido de fútbol en la ciudad de Río Cuarto.

El operativo de emergencia y el estado de los heridos

El llamado de alerta se emitió minutos antes de las 18:00 horas, desatando un rápido despliegue de los servicios de emergencia. Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, brindó detalles del operativo en diálogo con el medio LV16 Radio Río Cuarto: “El llamado lo recibimos cerca de las 17:50 horas. Al llegar al lugar, lamentablemente confirmamos la muerte de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que eran los ocupantes del automóvil”.

En cuanto a las ocupantes del transporte escolar, el jefe de bomberos llevó tranquilidad a las familias al confirmar que, pese a la magnitud del impacto, la situación no revistió extrema gravedad para las menores. Se informó que 16 niñas debieron recibir asistencia médica por diversos golpes y traumatismos, pero afortunadamente ninguna se encuentra en estado crítico.

En el lugar del hecho trabajó personal policial y equipos de criminalística, quienes llevaron adelante las pericias mecánicas y planimétricas de rigor. El objetivo de la investigación será determinar las causas exactas y la mecánica del impacto que desencadenó esta nueva tragedia en las rutas cordobesas.