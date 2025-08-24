Con cancelaciones y demoras de vuelos en el país, continúa el paro de controladores aéreos La medida de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, en reclamo por mejoras salariales, comenzó el último viernes y se extenderá hasta el sábado 30 de agosto. La misma se cumple en días y franjas horarias programadas. La respuesta de Aerolíneas Argentinas y el cronograma de la protesta

Desde el último viernes, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) mantiene un paro de controladores aéreos que genera cancelaciones y demoras en decenas de vuelos en aeropuertos de todo el país. La medida de protesta, que se cumple en horarios programados, es en reclamo por una mejora salarial y denuncia una “precarización del sistema”. El plan de acción se extenderá hasta el sábado 30 de agosto.

Desde Aerolíneas Argentinas se intentó frenar la medida mediante una denuncia ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) y la Administración Nacional de Aviación Civila (Anac), pero la acción no tuvo efecto.

“Expresamos nuestro rechazo y repudio a la intención de las autoridades de Eana y Anac de endilgar responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras que día a día sostenemos el sistema de navegación aérea”, señaló Atepsa en un comunicado difundido el último sábado.

El sindicato sostiene que los salarios llevan diez meses congelados y reclama un incremento del 45 por ciento. También advierte sobre la falta de respuesta de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, que, según denuncian, genera “precarización del sistema”.

MIRA TAMBIÉN La Justicia le prohibió salir del país a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad

El cronograma del paro, por día

El plan de acción comenzó el viernes 22 y se extenderá hasta el sábado 30 de agosto, con paros por franjas horarias en distintos días. Este domingo, los vuelos de todas las aerolíneas y aeropuertos se verán interrumpidos entre las 13 y las 16, y entre las 19 y las 22. La agenda seguirá el martes 26, entre las 7 y las 11 y las 14 y las 17. En tanto, el jueves 28 y el sábado 30 el paro será, otra vez, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22.

En esos horarios, los controladores no permitirán despegues ni recibirán ni transmitirán planes de vuelo, aunque sí permitirán los aterrizajes.

La advertencia de Aerolíneas Argentinas

A través de un comunicado, Aerolíneas Argentinas adviertió por cancelaciones en los vuelos y pide a los pasajeros “estar atentos”. La compañía confirmó que este domingo debe cancelar 46 vuelos de cabotaje y reprogramar otros 122, dentro de una operación prevista de 320 servicios. Según estimaciones oficiales, esto afectaría a más de 4.400 pasajeros.

MIRA TAMBIÉN Fentanilo contaminado: se conocieron los chats del personal del laboratorio involucrado en 96 muertes





La empresa indicó que “la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día”. Por eso, pidió a los usuarios “estar atentos a posibles modificaciones” y recomendó utilizar los canales de autogestión vía web o la app oficial.

La empresa aseguró que notificará cualquier cambio por correo electrónico y, en el caso de pasajes adquiridos en agencias, aconsejó realizar las consultas por esa vía.