Con el dólar blue a 1.000 pesos, Massa dijo que “los vivos que están especulando con el ahorro de la gente van a ir presos” "Puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario pero de acá al 10 diciembre me voy a ocupar de ver a esos pícaros presos", dijo el ministro y candidato presidencial en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, aseguró este martes que se va a encargar de que “los cuatro o cinco vivos que están especulando con el ahorro de la gente” vayan presos.

Así se manifestó esta tarde en referencia a la suba en los dólares paralelos que ocurrió en las últimas jornadas, durante un encuentro que mantuvo en la sede de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Massa dijo que quiere presos a quienes especulan y perjudican el ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas”, en relación a la escalada del dólar informal o blue por encima de los mil pesos.

“Es tiempo de ponerle un límite”, dijo y agregó: “Yo puedo ganar o perder una elección porque eso es secundario pero de acá al 10 diciembre me voy a ocupar de ver a esos pícaros presos. Hasta que no estén preso no paro”.