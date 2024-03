Córdoba: encontraron muerto a un niño de 13 años en el interior de un freezer El menor fue hallado sin vida por su abuela durante la madrugada de este miércoles. El doloroso testimonio de su madre y la hipótesis que baraja sobre la causal de muerte de su hijo.

Una secuencia de hechos dramáticos se registró durante las últimas horas en la ciudad de Córdoba. Todo comenzó en plena madrugada de este miércoles, cuando un niño de 13 años fue hallado muerto dentro del freezer de su casa. Horas más tarde, durante la mañana de hoy, la bisabuela del menor se descompensó al enterarse de la noticia durante una entrevista radial y falleció de un infarto.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que el hallazgo del niño fallecido ocurrió en una vivienda ubicada en calle 28 de Julio al 3780, en el barrio Panamericano de la capital provincial.

De manera urgente, una ambulancia se dirigió al domicilio antes mencionado y el niño fue trasladado al Hospital de Niños la Santísima Trinidad. Una vez allí, los médicos de turno intentaron reanimar al pequeño pero desafortunadamente no pudieron lograrlo.

“Ocurrió como a la 1 de la madrugada. Yo me levanté a bañarme porque era sofocante el calor que hacía y los mosquitos. En ese momento que me levanté me agarró como una corazonada de madre, me fui a bañar, mi mamá empezó a apagar las luces de toda la casa y se le da por abrir el freezer y encontramos a mi hijo adentro, con espuma en la boca”, dijo entre lágrimas Belén, la madre del menor, en diálogo con el noticiero “Arriba Córdoba” (El Doce).

Aún shockeada por la trágica pérdida de su hijo, Belén agregó: “Entró con un paro y no se pudo hacer nada”.

Durante su relato de los hechos, Belén contó el último ruego que le hizo su hijo antes de morir. “Se despidió porque cuando le dije ‘papá, no me dejes sola’, él abrió los ojos como diciendo ‘dejame’. Ya estaba todo morado y al ratito me llamaron para decime que no se podía hacer más nada”, recordó con evidente angustia.

En cuanto a la hipótesis sobre la causal de muerte del menor, Belén estimó que su hijo “se metió bañado al freezer, lo agarró la corriente y no pudo hacer más nada”.

Por su parte, la abuela del nene explicó que el freezer donde apareció muerto su nieto le quedó de un negocio que cerró tiempo atrás. En ese sentido, aseguró que el electrodoméstico “estaba vacío y apagado” y coincidió con su hija sobre el posible motivo de la muerte del niño. “No sé si lo habrá enchufado, no sé. Aparentemente lo habría enchufado y se ha metido. Tenía agua, capaz que lo ha agarrado la corriente. No te puedo explicar, no sé”, dijo antes de romper en llanto.

MIRA TAMBIÉN Mauricio Macri es nuevo presidente del PRO

El drama por este escalofriante hecho sumó un nuevo capítulo durante la mañana de hoy, debido a que la bisabuela del menor falleció de un paro cardíaco al enterarse de la trágica noticia.

De acuerdo a la información que consigna El Doce, la mujer colapsó cuando la mamá de la víctima daba un dramático testimonio en vivo a radio Mitre Córdoba. Vecinos y familiares comenzaron a gritar desesperados para pedir ayuda, mientras el reportaje salía en vivo.

Según pudo averiguar “Arriba Córdoba” desde la casa donde se registraron ambas muertes, la señora tenía 85 años y se encontraba postrada en una cama.

MIRA TAMBIÉN Una impresionante tormenta supercelda avanza en la provincia de Buenos Aires

Ante la consulta de este medio, las fuentes policiales confirmaron la muerte de la bisabuela del niño e indicaron que ambos hechos se encuentran bajo investigación.

Fuente Infobae