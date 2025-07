Crimen de Thiago Correa: pidieron la prisión preventiva para el policía y los delincuentes La fiscalía pidió prisión preventiva para los 4 acusados por la muerte de Thiago Correa. Se trata de un policía y de los tres delincuentes a los que enfrentó.

La fiscalía que investiga el crimen de Thiago Correa, el niño de 7 años que murió al recibir un disparo en su cabeza, en el partido bonaerense de La Matanza, solicitó que el policía acusado y los tres delincuentes sean procesados con prisión preventiva.

Fabián Correa, el padre de la víctima, dialogó con la agencia Noticias Argentinas e indicó que el fiscal Leandro Valoni, de la Fiscalía de Homicidios, realizó el pedido ante el juez, que deberá dictar una resolución en los próximos días.

Facundo Aguilar Fajardo, el policía federal de 21 años, se encuentra detenido en una comisaría por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, un ilícito que prevé una pena que va de ocho a 25 años de prisión.

Los delincuentes identificados como Uriel Leiva y Uriel Montenovo permanecen internados con custodia policial, al tiempo que uno de ellos fue intervenido quirúrgicamente producto de los balazos propinados por el oficial y el tercer ladrón, cuyo nombre es Joaquín López Otto, está alojado en otra seccional.

MIRA TAMBIÉN Cositorto fue condenado a 11 años de prisión por estafas y asociación ilícita en Salta

Los investigadores ya realizaron varias pericias, como, por ejemplo, un análisis a una de las armas implicadas para constatar si hubo residuos en los disparos.

El padre de Thiago expresó su dolor por el asesinato de su hijo: “Estoy cayendo en que no puedo hacer las mismas actividades que hacia con ‘Thiaguito'”.

“Extraño ir al club con él, llevarlo al colegio y ahora no sé por dónde arrancar, a veces no tengo ganas de hablar, no quiero hacer nada, me sacaron un pedazo de mí”, lamentó Fabián.