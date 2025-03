Cristina Kirchner fue lapidaria con Javier Milei: “Mandás a apalear viejos y fusilar a un fotógrafo” La exmandataria publicó un extenso mensaje este domingo en su cuenta de X. Criticó con dureza al presidente, cargó contra Patricia Bullrich, a quién calificó como "ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista". Cuestionó el plan económico del oficialismo, donde apuntó al freno en el consumo y la "ficción del dólar barato"

Por Redacción - El Ocho 17/03/2025 · 7:17