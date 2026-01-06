Cristina Fernández de Kirchener estuvo hospitalizada durante dos semanas por un cuadro de apendicitis. De regreso a su domicilio, la expresidenta, escribió un mensaje en redes sociales donde contó detalles de la recuperación y agradeció el cuidado y el cariño recibido.

Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, comenzó la líder del Partido Justicialista. Según la exmandataria, la atendieron “con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior“.

     

Acto seguido, apuntó: “También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”. Y cerró con un ¡muchas gracias!, acompañado de un emoji de corazón rojo.

Cabe mencionar que, Fernández de Kirchner había sido ingresada el pasado 20 de diciembre a raíz de un cuadro de dolencia abdominal que finalmente derivó en una “una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.

MIRA TAMBIÉN

apendicitis Cristina Fernández de Kirchener Recuperación