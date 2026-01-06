Cristina Kirchner habló de un “largo y dificultoso proceso de recuperación” La exmandataria escribió un mensaje en sus redes sociales para confirmar que ya se encuentra en su domicilio y para agredecer la atención de los profesionales y el cariño de sus seguidores

Cristina Fernández de Kirchener estuvo hospitalizada durante dos semanas por un cuadro de apendicitis. De regreso a su domicilio, la expresidenta, escribió un mensaje en redes sociales donde contó detalles de la recuperación y agradeció el cuidado y el cariño recibido.

“Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, comenzó la líder del Partido Justicialista. Según la exmandataria, la atendieron “con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior“.

Acto seguido, apuntó: “También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”. Y cerró con un ¡muchas gracias!, acompañado de un emoji de corazón rojo.

Cabe mencionar que, Fernández de Kirchner había sido ingresada el pasado 20 de diciembre a raíz de un cuadro de dolencia abdominal que finalmente derivó en una “una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada”.