Cristina Kirchner recupera la pensión como viuda por decisión judicial y el Gobierno irá a la Corte para apelar el fallo La Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto la baja dispuesta por la Anses y ordenó restituir la prestación no contributiva, mientras el Ejecutivo anticipó que presentará un recurso extraordinario para intentar revertir la medida

Cristina Kirchner volverá a percibir la pensión no contributiva que le corresponde como viuda de Néstor Kirchner, luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social dejara sin efecto la decisión administrativa que había dispuesto su baja. La sala III del tribunal declaró “formalmente admisible el recurso” presentado por la exmandataria y resolvió “suspender los efectos” de la medida adoptada por la Anses, que había eliminado el beneficio.

El fallo contó con los votos de los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, quienes coincidieron en restituir la prestación. La magistrada Nora Dorado no intervino debido a que se encuentra de licencia.

En los fundamentos, la Cámara señaló que el organismo previsional no estaba habilitado para dar de baja la pensión, sino únicamente para suspenderla. Además, consideró improcedente que se le retiraran ambas asignaciones “por cuestiones de honor”, argumento que había sido esgrimido por la Anses.

La resolución se conoció tras la apelación presentada en noviembre pasado, luego de que la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, rechazara una medida cautelar destinada a frenar la quita. A fines de 2024, después de que quedara firme la condena en la causa Vialidad, la Anses había dispuesto la baja de dos beneficios: la pensión como viuda del expresidente y la jubilación correspondiente a su condición de exjefa de Estado.

Sin embargo, la Cámara avaló la eliminación de la jubilación como expresidenta al entender que la condena judicial habilita esa decisión.

De esta manera, Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión vitalicia como viuda del exmandatario, que hace dos años rondaba los $ 8 millones, según lo informado por TN. La jubilación como expresidenta permanecerá suspendida en el marco de la causa Vialidad.

En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, anticiparon a Infobae que se presentará un recurso federal extraordinario, a través del equipo de Legales de la Administración Nacional de la Seguridad Social, con el objetivo de revertir la decisión y sostener la quita. El Ejecutivo presentará en el corto plazo un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema revise la decisión.