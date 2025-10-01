Cristina Kirchner volvió a cruzar a Javier Milei: “Nada Marcha de Acuerdo al Plan” La expresidenta cuestionó al mandatario por la crisis económica y le advirtió: "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás". También apuntó contra Espert. "El que gritaba «cárcel o bala»… asociado y recibiendo dólares de los narcos", expresó

“¡Ay Milei!… Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás”. Con esa advertencia comenzó la expresidenta Cristina Kirchner un nuevo posteo para criticar el rumbo del Gobierno.

CFK apuntó contra Javier Milei por la suba del dólar y del riesgo país y agregó: “Para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…”.

“Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan”, lo chicaneó al dar vuelta al consigna usada por el mandatario y sus seguidores. Luego enumeró: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario «libertario» lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar) tu «competencia de monedas» fracasó, hay más dólares «en el colchón» que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos”.

Y completó: “Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares”.

Por último, le dedicó un párrafo al escándalo que involucra al diputado y candidato libertario José Luis Espert por sus vínculos con un detenido por narcotráfico.

“¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos”, escribió Cristina y concluyó: “Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”.







“No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas”

En el marco del plenario federal de Primero La Patria, que se desarrolló ayer en la UMET con la presencia de referentes y candidatos de todo el país, Cristina Fernández de Kirchner ya se había referido al narcoescándalo que involucra a Espert.

“Nos desayunamos con que el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, al que Milei llamaba El Profe, no sólo tiene vínculos con el narcotráfico, sino que su campaña en el 2019 fue financiada por el narco Fred Machado, que hoy cumple prisión domiciliaria en un country en Viedma”, dijo CFK en un mensaje grabado.

También señaló la doble vara con la que, a su juicio, se mide a la dirigencia. “Mientras dos compañeras militantes pasaron días detenidas en Ezeiza por tirar bosta en la casa de Espert, él camina libre y preside la Comisión de Presupuesto de Diputados”, sostuvo con ironía y dureza.

Uno de los ejes centrales del mensaje estuvo puesto en la Corte Suprema de Justicia, a la que acusó de sostener un rol político antes que judicial. “La extradición del narco Fred Machado estuvo cajoneada durante tres años y cuatro meses, aún sin resolverse, mientras que mi proscripción fue confirmada en apenas 70 días”, denunció. Con esa comparación buscó exhibir la selectividad del máximo tribunal y el rol que, según sus palabras, juega como “partido judicial”.