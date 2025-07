Denunciaron a un concejal libertario por pedirle sexo oral a una asesora a cambio de aumentarle el sueldo La extorsión salió a la luz a partir de un audio que grabó la víctima donde se escucha a un hombre, que supuestamente es Pablo López -concejal libertario-, pidiéndole favores sexuales a cambio de devolverle una parte del dinero que le retenía. El acusado renunció a su banca y denunció “persecución política”

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Salta, Pablo López, quedó envuelto en medio de un escándalo que lo obligó a renunciar a su banca. Una asesora del edil lo denunció por retenerle parte de su sueldo y pedirle favores sexuales a cambio de ir devolviéndole de a 10 mil pesos.

La situación trascendió este jueves después de que un periodista de Salta difundiera un audio donde se escucha una conversación entre la víctima y un hombre, que sería López. En el audio la mujer le reclama que, del sueldo de 500 mil pesos sólamente le entregan 300 mil y acusa al edil de quedarse con los 200 mil restantes “para hacer caja”

”Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. El hombre responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Escándalo en La Libertad Avanza de #Salta. Denunciaron al concejal Pablo López. El Ministerio Público Fiscal abrió investigación y hasta entregó boton anti pánico a la denunciante. pic.twitter.com/RD0gFdg7TW — Oscar Correa (@OscarCorrea87)

July 17, 2025

La grabación fue presentada como prueba en la denuncia que la víctima hizo ante la fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta, por violencia sexual, física, psicológica y económica.

MIRA TAMBIÉN Denuncian que la familia de Martín Menem obtuvo un contrato multimillonario con el Banco Nación

Ante el escándalo, López presentó su renuncia al Concejo argumentando que su decisión de renunciar respondía a “un profundo sentido de responsabilidad institucional” y a la necesidad de “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños”.

El concejal denunciado.

“No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”, agregó el ahora ex concejal en un comunicado.

Por su parte, desde LLA emitieron un comunicado en el que aseveraron que “no amparan ni protegen a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores”. Además, la agrupación subrayó que se rige “con absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente”.