Descargo del Gobierno tras las críticas del PRO a Javier Milei: “Nos parece absolutamente fuera de lugar” Luego de que el PRO calificara a La Libertad Avanza como un bloque "con falta de diálogo", Guillermo Francos negó que haber excluido el Presupuesto del temario de las extraordinarias sea una “posición autoritaria”

En medio de la danza de negociaciones y la búsqueda de una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, el partido de Mauricio Macri cuestionó que no se haya incluido el tratamiento del Presupuesto 2025 en el temario enviado al Congreso. Tras este comunicado, el Gobierno salió a responder.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que “los dichos del espacio le parecen absolutamente fuera de lugar”. A su vez, sostuvo que el hecho de haber excluido la cuestión del Presupuesto en el temario se trató de una decisión del partido. En la misma línea, aprovechó para deslizar sus críticas hacia el espacio, al que consideró “complejo” para lograr acuerdos: “Sé que entre ellos tuvieron discusiones internas, muchos dirigentes importantes no apoyaban ese comunicado, ni fueron consultados”, dijo a Radio Colonia.

Al mismo tiempo, Francos explicó por qué tomaron la decisión de que el Presupuesto 2025 estuviera fuera del temario de sesiones extraordinarias: “No se llegó a un acuerdo por el proyecto, que enviamos en tiempo y forma al Congreso. Tenía una línea clara, mantenimiento del equilibrio fiscal, pero en el parlamento le empezaron a hacer algunos cambios”.

A su vez, dijo que entiende “la posición de cada sector y provincia, que tiran para su lado” pero que “llegó un momento en que no hubo acuerdo para avanzar en la línea que fijó el Gobierno, se vencieron los plazos y no se trató”. El funcionario dijo que lo que ocurre es lógico si se tiene en cuenta que es un partido con minorías parlamentarias al que le cuesta avanzar: “Así resulta difícil conseguir acuerdos y está sujeto a un tironeo que puede llegar a hacerlo desviar de la idea de equilibrio fiscal“.

Sin embargo, Francos aclaró: “Si consiguiéramos acuerdo por el Presupuesto 2025 lo trataríamos, pero como no pasó, es legítimo lo que hicimos de no enviarlo y avanzar con la prórroga, no es una posición autoritaria”. Agregó, además, que estas situaciones “los alejan de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta”.

Puntualmente, el comunicado del PRO había manifestado lo siguiente: “Lamentamos que el Gobierno Nacional haya decidido no incluir la discusión del Presupuesto 2025 en este período de sesiones extraordinarias. La ley de Presupuesto es una herramienta esencial que no solo organiza, proporciona previsión e impone límites, sino que también fomenta el consenso democrático. Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos”.

Idas y vueltas entre el PRO y LLA

Hace solo tres días, el domingo 12 de enero, Francos había deslizado un acuerdo con el PRO de cara a las elecciones legislativas del 2025 para, de esa forma, “hacer frente” a un eventual bloque peronista/kirchnerista que pudiera complicar los comicios. De hecho, el funcionario había manifestado que “veía posible” una candidatura del expresidente Mauricio Macri para ocupar una banca en el senado, aunque “solo si él quiere hacerlo”, según apuntó.

De todos modos, el jefe de Gabinete había aclarado que esto solo podría ocurrir “si no se mira a los intereses propios y partidarios”, algo que pareciera que está empezando a pasar (o al menos, comienza a quedar al descubierto).

“Me imagino que podemos llegar a un acuerdo en todo. Cuando uno tiene coincidencia en los objetivos, se puede llegar a un acuerdo. Está en la amplitud y la grandeza que tengan los distintos sectores que quieran llegar a este acuerdo. No es sencillo, pero no es imposible si tenemos grandeza y visión conjunta de los problemas de la Argentina”, sostuvo el funcionario durante una entrevista con radio Rivadavia.

“Hay mucho por debatir con el PRO y el radicalismo. No se trata solo de pactar una alianza electoral, sino de abordar los temas necesarios para consolidar la libertad como eje central del sistema argentino, especialmente en el ámbito económico”, agregó.