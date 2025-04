Diputados creó una comisión investigadora por el caso $Libra y citó a funcionarios En una sesión especial, la Cámara baja aprobó investigar lo ocurrido con la estafa de la criptomoneda que promocionó Milei. Además, citarán al jefe de Gabinete y a ministros para que den explicaciones, pero no al presidente y a su hermana.

La Cámara de Diputados aprobó este martes la creación de una comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $Libra que tuvo al presidente Javier Milei como protagonista y citará a funcionarios para interpelarlos, aunque no al mandatario y su hermana Karina.

La iniciativa cosechó 128 votos positivos de la oposición frente a 93 negativos del oficialismo y sus aliados del Pro y la UCR, además de siete abstenciones.

Es una comisión que investigará la estafa y es exclusiva de la Cámara baja. No es necesaria la aprobación del Senado. Debería reunirse por primera vez el 23 de abril próximo.

Se trata del segundo golpe consecutivo del Congreso al Gobierno luego de que el Senado le rechazara los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema la semana pasada.

En una segunda votación, los diputados aprobaron por 131 votos a 96 negativos citar para interpelación el próximo 22 de abril al jefe de Gabinete, Guillermo Francos..

También deberán dar explicaciones el ministro de Economía, Luis Caputo, su par de Justicia, Mariano Cúneo Liberano, y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.

“Falta Karina, falta Milei y falta Adorni pero peor es nada”, dijeron los legisladores que acompañaron el proyecto, que sufrió modificaciones para excluir al presidente y su hermana de esa instancia.

Milei no fue solo el primer promotor de $Libra vía redes sociales sino que es investigado en los tribunales de la Argentina, Estados Unidos y España, donde residen algunas de las víctimas de la estafa.

La oposición logro el quórum

La oposición consiguió este martes el número para la sesión especial. Eso fue posible porque se sentaron en sus bancas los diputados de Encuentro Federal que responden al mandatario de Córdoba, Martín Llaryora, así como los catamarqueños que siguen las órdenes del gobernador Raúl Jalil.

El quórum se consiguió a las 12.23 (130 legisladores) con el aporte de los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, informó Noticias Argentinas.

En cambio, el PRO y la UCR (con las excepciones de Julio Cobos y Fabio Quetglas) colaboraron con la estrategia fallida de vaciar el recinto junto al oficialismo de La Libertad Avanza e Innovación Federal.

Las posturas encontradas

El presidente del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, el primer firmante del pedido de sesión, dijo que cuando la sociedad votó a Javier Milei “lo hizo asqueada de un sistema político que sólo busca beneficiarse, que sólo busca la tajada y que en definitiva siempre ponía por delante de los intereses del pueblo las especulaciones”.

“Pero miren qué paradoja –siguió–, el 14 de febrero el presidente de la Nación en una publicación, en una promoción, hablando de que nuestras economías iba a funcionar y que iba a servir a las economías regionales, se lanzó a publicitar y a promocionar una criptomoneda que terminó defraudando a miles de personas en el mundo”.

“Para nosotros es fundamental que el Congreso no mire para el costado porque lo que está en juego es en definitiva el interés supremo de la argentina de saber la verdad, de saber si el presidente está gastando su tiempo, como lo hizo cuando recientemente había asumido como diputado de la Nación promocionando una criptomoneda que redundó en una estafa a este Congreso. No le puede pasar por el costado al Parlamento que se ande diciendo en el mundo que con un par de dólares tienen agarrado al Presidente de la Nación”.

A continuación, por el oficialismo y en defensa del despacho de minoría habló el diputado Nicolás Mayoraz, quien calificó el pedido de creación de una comisión investigadora como un “circo”. “Pretender armar una comisión investigadora por este tema es lamentable”, aseguró.

“Las comisiones investigadoras no están en discusión como una atribución del Congreso”, reconoció, pero aclaró que no figura en una ley, sino que es una facultad del Parlamento. “Pero tiene un límite: es contribuir a la tarea que tienen los legisladores como tales, y aquí no se ve ninguna finalidad que apunte en ese sentido”.

Citando a Bidart Campos, Mayoraz dijo que “el Poder Legislativo no está por encima de los demás poderes. Aquí lo que vemos claramente es una intromisión que pretenden hacer sobre el Poder Judicial”. Sostuvo que la propuesta “demuestra de entrada el sesgo que tiene: de antemano están juzgando el hecho y condenando. Lo califican de estafa”.

Desde Unión por la Patria, la diputada Sabrina Selva aclaró que “no somos nosotros los que estamos definiendo los hechos; los hechos están a la vista”, y contrariando a Mayoraz respecto de la división de poderes, le recordó que “tenemos un presidente que acaba de nombrar dos jueces por decreto”.

“Hay un hecho que está a la vista: hubo una estafa internacional que el presidente promovió a través de X, no nos inmiscuimos en la justicia, que será la que deberá determinar si fue por dolo o negligencia del presidente Milei”, señaló la diputada según citó el sitio Parlamentario.

Selva dio a continuación detalles de la creación de la criptomoneda y el famoso tuit del presidente. Y dio por probado que el presidente tenía un conocimiento previo del negocio “porque el número del contrato a través del cual las personas procedían a comprar cripto moneda aparecía primero en su tuit antes que en la página correspondiente”.

Luego apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien se quiere interpelar, y a quien atribuyó gestiones y reuniones en la Casa Rosada. En el mismo sentido se expresó su par Juan Marino, que habló de “asociación ilícita” y afirmó: “Tenemos un Gobierno irresponsable y corrupto en cabeza de Javier Milei y Karina Milei”.