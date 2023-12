DNU de Milei: el Congreso inicia sesiones extraordinarias y también busca conformar la Comisión Bicameral Convocados por el presidente, los legisladores sesionarán fuera del período habitual y hasta el 31 de enero para revisar el paquete de 366 medidas que presentó el jefe de Estado de modo "necesario y urgente". Se espera que esta semana se complete la designación de los 16 integrantes de la Bicameral Permanante para tratar el decreto.

Este martes comienza el período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, convocado por el presidente Javier Milei para tratar un paquete de temas, entre ellos la reforma del Estado y la revisión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Se extenderá hasta el próximo 31 de enero. A su vez, las autoridades del Parlamento buscarán avanzar esta semana en la designación de los integrantes y la definición de las autoridades de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía dictado por el mandatario.

El llamado fue dispuesto a través del Decreto 76/2023 del viernes último, que lleva la firma del mandatario y del jefe de Gabinete, Nicolas Posse.

Entre otros temas, la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional incluye una ley de Reforma del Estado, como así también la implementación del sistema de Boleta Única para las elecciones, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y cuyo tratamiento está pendiente en el Senado.

De todas maneras, según informó Télam, algunas fuentes no descartan que, en la letra fina de las iniciativas a tratar en el Congreso, el Ejecutivo incluya también un proyecto para eliminar la instancia de las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) que rige en la actualidad.

Por otro lado, en las últimas horas comenzaron a surgir desde algunos sectores del Parlamento dudas acerca de la consideración en este período extraordinario del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que desregula distintos aspectos de la economía, y modifica y elimina distintas leyes.

Es que ese tema no fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias convocada por el presidente Milei el viernes último.

Uno de los que sí se incorporó en el listado para extraordinarias es la reversión de la rebaja del Impuesto a las Ganancias para la mayoría de los trabajadores que había impulsado el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aprobado por ambas cámaras del Congreso.

Para aprobar estos dos proyectos, la reforma de ganancias y el cambio electoral, se requerirán amplios acuerdos ya que se vota con mayoría absoluta de 129 votos en diputados y 37 en el Senado.

En el temario del período extraordinario -para el cual aún hoy no hay ninguna reunión prevista en agenda- también se incluye una iniciativa por la cual se solicita autorización para que el Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024.

Además, se incorporó la ratificación de los Convenios entre las Argentina y Japón “para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019” y otro similar firmado con China.

Otro tema que se pide es la ratificación del Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington en 2019.

En la lista figuran los acuerdos suscritos con Emiratos Árabes y con Turquía, y otros acuerdos internacionales.

Días pasados, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que el oficialismo trabaja para “conseguir las voluntades” que necesita para la sanción de leyes clave y dijo que “quórum va a haber” en las sesiones extraordinarias previstas a partir de mañana.

Respecto a los respaldos que podría conseguir el oficialismo en el Congreso para aprobar las leyes clave que impulsará Milei, Menem señaló: “Estamos en esa tarea de conseguir la mayor cantidad de voluntades presentes. Tengo la esperanza de que así sea: quórum va a haber y vamos a sancionar las leyes”.

Bicameral y DNU

Si bien el Gobierno no incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse y tratar el DNU así como emitir dictamen, pero hay debate en torno a si lo puede tratar o no en el recinto de sesiones por no haber sido incluido en el llamado a este período, que se extenderá desde mañana hasta el 31 de enero.

En su artículo 6, la Ley 26.122 -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- establece que la Comisión Bicameral Permanente “cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación”, con lo cual puede deliberar en cualquier momento. Sin embargo, las interpretaciones varían en lo que respecta a si se puede tratar o no en el recinto de sesiones fuera del período ordinario, que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, con posibilidad de prórroga.

Sin embargo, hay un plazo que el Ejecutivo debe cumplir: el artículo 12 de la Ley 26.122 determina que, “dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.

De esta forma, el presidente Javier Milei, tiene plazo hasta el 5 de enero próximo para enviar el DNU 70/2023 al Congreso.

En su participación en el programa de Mirtha Legrand el sábado último, en Canal 13, Milei puso el acento en la importancia que representa para su plan de gobierno la aprobación de esa nota y se mostró confiado en lograrlo: “Si logramos sostener este DNU, va a ser muy positivo”, remarcó.