Domingo pesado en Tucumán: humedad extrema del 97% y alerta por tormentas aisladas para la tarde El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sofocante para este 8 de febrero. Aunque la mañana arranca mayormente nublada, la inestabilidad ganará terreno después del mediodía.

San Miguel de Tucumán vivirá este domingo 8 de febrero una jornada marcada por la pesadez y la inestabilidad atmosférica. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la humedad será la gran protagonista del día, alcanzando niveles de saturación casi total.

La mañana comienza con cielo mayormente nublado y una temperatura de 24 grados. El ambiente se siente agobiante debido a una humedad del 97 por ciento, lo que eleva la sensación térmica. Los vientos soplan leves desde el sector norte, a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvias es baja (10%) y la visibilidad se mantiene buena.

Tarde inestable

El panorama cambiará hacia la tarde. El pronóstico prevé la llegada de tormentas aisladas para después del mediodía. La temperatura máxima escalará hasta los 30 grados, y el viento rotará al sector noreste, aumentando su intensidad con ráfagas de entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, el calor no dará respiro, ya que se espera que el termómetro se mantenga en 29 grados. Sin embargo, las condiciones tenderían a mejorar levemente en cuanto a precipitaciones, con una probabilidad de lluvia que desciende nuevamente al 10 por ciento. Los vientos rotarán al sudoeste, soplando de manera suave (7 a 12 km/h) para cerrar el fin de semana.