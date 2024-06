Dos senadores de Santa Cruz anticiparon que no darán quórum por la Ley Bases El oficialismo depende ahora de dos radicales: Maximiliano Abad y Martín Lousteau. El primero juega al silencio y el segundo tiene dictamen propio.

Problemas para el oficialismo en el Senado: los legisladores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano propusieron esta tarde no dar quorum para la sesión de mañana y quitar del temario la Ley Bases. El objetivo es votar primero el paquete fiscal y que Diputados ratifique luego esos cambios. Y reclaman también que, en las próximas horas, se incorpore el proyecto sobre jubilaciones aprobado la semana pasada en la Cámara baja para sancionarlo de manera exprés.

De esta manera, la sesión de mañana podría entrar en serio riesgo. Para conseguir quórum, el oficialismo y los dialoguistas dependerán de dos radicales: Maximiliano Abad y Martín Lousteau. El primero no habla hace más de una semana y el segundo va con un dictamen propio. Todo un embrollo que suman tensión en la Cámara alta. Si uno de ellos no se sienta mañana a las 10 en el recinto, el encuentro caerá.

En una serie de videos poco claros enviados a los periodistas acreditados en el Senado, Carambia -junto a Gadano- aseguró: “Desde nuestro bloque, nosotros hoy creemos que la prioridad no es la ley Bases. Son los jubilados, y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal, para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado y el Gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados”.

“Por eso le pedimos a los senadores, nuestros compañeros, que mañana no demos quórum. Que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después, ley Bases. La única forma de poder saber nosotros que el Gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley, si nosotros logramos salvar Aerolíneas, sacar Ganancias, es realmente que cumplan si primero se trata una ley que pasa a la Cámara de origen -en referencia a Diputados-, ellos ratifican lo que hizo Senadores y después tratar el resto. Si no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que cumplan con los pactos y acuerdos”, manifestó el legislador.

Carambia y Gadano quieren que mañana no se trate primero la ley Bases. Quieren quitarla del temario. Luego, votar el paquete fiscal con los cambios que introdujo la oposición dialoguista en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Seguido a ello, incorporar al debate la iniciativa sobre jubilaciones y sancionarla. Después, que la Cámara baja le “cumpla” a los senadores y ratifique -sin insistir con ningún punto de la versión original- el paquete fiscal. Y, recién ahí, retomar la discusión de la ley Bases. Sin Gadano y Carambia, el oficialismo y la oposición dialoguista suman 35 legisladores dispuestos a dar quórum y a votar. Pero necesitarán sí o sí de Abad -más cercano a estar en la sesión- y de Lousteau, quien tiene dictámenes de minoría sobre ambas iniciativas y se convertiría, como siempre buscó, en el árbitro principal de la batalla. Todo esto, para sostener la sesión y llegar a la votación en general de los proyectos. Después, vendrían las definiciones en particular.

En caso de cumplir con su palabra, Gadano -de extracción Pro- y Carambia quedarán pegados al enemigo principal que tuvieron durante largos años en Santa Cruz: Alicia Kirchner, que junto al Frente de Todos se disponen a rechazar ambos proyectos. Las vueltas de la política.