El Banco Central compró 333 millones de dólares este viernes y sumó 1.168 millones en la semana El organismo monetario adquirió 1.895 millones desde la devaluación del 118% del peso que decretó el nuevo gobierno de Milei. El dólar oficial cotizó 840 en promedio y el blue se mantien en torno a mil.

El Banco Central (BCRA) adquirió este viernes US$ 333 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y concretó así la mayor compra en siete meses.

El organismo monetario suma ocho ruedas consecutivas de compras por un monto total de casi US$ 1.895 millones. En la semana, el acumulado es por US$ 1.168 millones.

Por otro lado, la cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $843,775 para la venta y $785,630 para la compra.

En el Banco Nación la cotización del minorista se posicionó a $824,5 para la venta y $784,5 para la compra, mientras que en el banco Galicia el precio de venta fue de $850 y de $900 en el Banco Patagonia.

En el segmento bursátil, los dólares financieros registraron mermas: el Contado con Liquidación (CCL) descendió $5,11, en $938,63, mientras que el MEP bajó $20,48, en $951,40.

Por su parte, la cotización del mayorista se ubicó en un promedio de $804,75 por unidad, con lo que brecha cambiaria con el CCL se ubicó en torno al 16,6% y con el MEP, en 18,2%.

En el mercado informal, el denominado dólar “blue” se ubicó en $ 995 para la venta y $ 975 para la compra, subió $5 respecto al jueves.

Para las compras con tarjeta en el exterior, el precio avanzó al final de la jornada 0,06%, en $ 1.319,20.

El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 431,684 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 90,10 y el mercado de futuros Rofex por US$ 320 millones, informó Télam.