El consumo masivo cayó 3,2% en mayo a pesar de que la inflación se desacelera Los salarios estancados dañan el poder adquisitivo aunque la suba de precios suceda a un ritmo menor. Según Focus Market, la clase media es la que más sufre el fenómeno

Aunque los precios ya no suban de una manera tan marcada como meses atrás, el poder adquisitivo no repunta porque los salarios reales no se recuperaron y por eso el consumo masivo cayó 3,2% en mayo con respecto al mes anterior.

La consultora Focus Market presentó su último relevamiento en 756 puntos de venta de todo del país. La cantidad de tickets registrados fue un 4,1% inferior a la del mes anterior, mientras que la facturación de los comercios se contrajo 1,7%.

Según Damián Di Pace, director de la firma, esto se explica por el estancamiento en los ingresos de la población, fundamentalmente de la clase media. “Aunque la inflación promedio mensual se modera, el alza en servicios, tras la corrección de precios relativos de la economía, resta capacidad de consumo en bienes”.

“La recomposición salarial viene muy en línea con la inflación y los ajustes paritarios resultan insuficientes para revertir la caída acumulada del ingreso real“, expresó el titular de Focus Market según citó Ambito.

El analista económico sostuvo que “la baja de la inflación empodera mucho más a los pobres e indigentes que a la clase media que aún ve suba elevada en servicios” y que “el miedo ya no es a que suba el precio, sino a no administrar el ingreso para llegar a fin de mes”.

En ese contexto, advirtió que el desafío hacia adelante para el Gobierno es “consolidar la estabilidad macroeconómica sin desatender el ritmo de recomposición social y del ingreso real“.

En ese contexto de bajas ventas, “las empresas de consumo masivo ya están ajustando estrategias, con promociones selectivas y reforzando presencia en canales de cercanía con descuentos y 2×1“, dijo Di Pace.