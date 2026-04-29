El dólar blue sufrió su mayor caída diaria en casi un mes La divisa paralela retrocedió con fuerza este miércoles y cerró en $1.415 para la venta, mientras los dólares financieros también mostraron variaciones y el oficial se mantuvo por debajo de los $1.400.

El dólar blue protagonizó este miércoles su mayor caída diaria en casi un mes, al bajar $15 y cerrar en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, de acuerdo a operadores de la city. La baja se da en un contexto de movimientos en los distintos segmentos del mercado cambiario.

Por su parte, en el segmento mayorista —que funciona como referencia— el dólar finalizó la jornada en $1.398 para la venta, manteniéndose por debajo de la barrera de los $1.400. En línea con esto, el dólar oficial también volvió a ceder y se acomodó en valores similares.

En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL) cerró en $1.490,36, con una brecha del 6,6% respecto al oficial. A su vez, el dólar MEP finalizó en $1.437,43, con una diferencia más acotada del 2,8%.

En el segmento minorista, el dólar tarjeta o turista —que incluye un recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias— alcanzó los $1.839,50. Por otro lado, el dólar cripto se ubicó en $1.488,33, según la plataforma Bitso.

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Finalmente, el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada del mercado, cerró la jornada en u$s75.484, de acuerdo a datos de Binance.