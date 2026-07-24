El dólar oficial alcanzó su valor más alto del año y cerró a $1520 La divisa registró una leve suba y marcó un nuevo máximo nominal. El Gobierno descartó un atraso cambiario y aseguró que el mercado mantiene una "muy clara estabilidad".

El dólar oficial subió $10 este viernes 24 de julio y cerró a $1520 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Así, la cotización marcó un nuevo máximo histórico.

El tipo de cambio minorista sumó $20 en lo que va del mes, lo que equivale a un aumento del 1,33%. También aumentaba el dólar blue, que alcanzaba los $1545.

El dólar mayorista, en tanto, se mantiene cerca de un 18% por debajo del techo del esquema de bandas, que este viernes se ubicaba en $1836,23.

En sintonía con el oficial, las cotizaciones financieras continuaban al alza. El dólar MEP operaba en $1527,29 y el contado con liquidación (CCL) alcanzaba los $1597,34.

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Desde el Gobierno negaron que exista un atraso en la cotización del dólar y remarcaron la “muy clara estabilidad cambiaria”.

En una entrevista con el canal de streaming Carajo, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que, en caso de producirse un ajuste en los próximos meses, sería “mínimo” y “no va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos”.

“Bajo el criterio de mirar el promedio del tipo de cambio de los últimos años, hoy estamos un poquito abajo. Si hubiera una corrección, esa corrección no sería significativa”, aseguró.

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Para respaldar su planteo, Ravier comparó la situación actual con episodios de fuertes devaluaciones registrados en el pasado. Recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri el dólar pasó de $15 a $60 y que, tras la salida de la convertibilidad en 2002, el tipo de cambio saltó de $1 a $3.

En paralelo, el riesgo país suma tres unidades y se ubica en los 440 puntos básicos (+1,8%), de acuerdo con las pantallas de Rava. De esa forma, se encuentra 38 unidades por encima de su valor mínimo durante la gestión de Javier Milei, cuando el 10 de julio tocó los 402 puntos.

El vocero presidencial, Adrián Ravier. (Foto: Prensa Presidencia)

Mientras el dólar oficial volvió a marcar un máximo nominal, el Gobierno buscó reforzar el mensaje de estabilidad con otro dato. En los últimos días, la calificadora internacional Moody’s mejoró la nota de la deuda soberana argentina y cambió la perspectiva del país de estable a positiva, al considerar que disminuyó de manera significativa el riesgo de incumplimiento de los pagos.

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En su informe, la agencia sostuvo que la mejora responde al avance de la estabilización macroeconómica, impulsada por el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y una mayor previsibilidad en la política económica.

También valoró el ingreso de inversiones, principalmente en los sectores de energía y minería, aunque advirtió que el escenario todavía enfrenta desafíos y riesgos políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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