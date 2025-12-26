El Ejecutivo definió los feriados turísticos de 2026 y confirmó tres días no laborables El Gobierno nacional oficializó los feriados no laborables con fines turísticos correspondientes a 2026, una medida orientada a impulsar la actividad económica vinculada al turismo interno. La disposición fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 164/2025.

Según el texto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se estableció como días no laborables adicionales el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estas fechas deberán coincidir con lunes o viernes y se suman a los feriados ya contemplados en el artículo 7° de la Ley N.º 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales.

La selección de estas jornadas busca conformar fines de semana extralargos de cuatro días consecutivos, una estrategia que el Gobierno viene aplicando en los últimos años para dinamizar sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte.

En detalle, el día no laborable del lunes 23 de marzo permitirá extender el descanso en torno al feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En tanto, el viernes 10 de julio se acoplará al feriado del 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre antecederá al 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Con esta definición, el Ejecutivo completó el calendario de feriados de 2026, que combina feriados inamovibles, trasladables y tres jornadas no laborables con fines turísticos, con el objetivo de fomentar el movimiento interno y fortalecer la actividad económica en distintas regiones del país.