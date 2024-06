El ex gobernador tucumano, José Alperovich, declaró en el juicio por abuso sexual: “Estoy muerto en vida; es una causa armada” Pasadas las 10 de este lunes, el ex senador ingresó a la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 acompañado por sus cuatro hijos. "Hace cinco años que en la prensa me dice violín, lo que vivo no se lo deseo ni a mi peor enemigo", dijo.

Por Redacción - El Ocho 03/06/2024 · 14:15