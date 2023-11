El ex presidente de la nación, Mauricio Macri, emitió su voto El ex presidente Mauricio Macri votó en la escuela Lenguas Vivas de Palermo, instó a los ciudadanos a no resignarse y a expresar un cambio, y señaló la escasez de boletas de Javier Milei en el cuarto oscuro, destacando que todos están atentos a la posibilidad de fraude.

Por Redacción - El Ocho 19/11/2023 · 10:28