El FMI se reunirá la semana que viene para aprobar otro desembolso a Argentina de 856,5 millones de euros El giro, que aún no tiene fecha exacta, se espera luego de la aprobación técnica de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 por u$s20.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que su Directorio Ejecutivo mantendrá una reunión la semana que viene para aprobar el desembolso a Argentina de 1.000 millones de dólares (856,5 millones de euros) correspondientes al Programa de Facilidades Extendidas de 20.000 millones de dólares (17.130 millones de euros)

“Las autoridades han demostrado un compromiso firme e inquebrantable con un déficit primario cero. Esa ancla fiscal […] es algo que consideramos fundamental para respaldar la disminución de la inflación y restablecer la confianza”, ha afirmado este jueves la portavoz del FMI, Julie Kozack, durante una comparecencia de prensa.

Kozack no ha precisado qué día exacto tendrá lugar la cita, pero ha anticipado que la misma tendría una duración “breve”. En este sentido, el FMI y Argentina anunciaron el 15 de abril que habían alcanzado el acuerdo técnico necesario para que el órgano de gobierno dé su beneplácito al pago de los 1.000 millones.

En cualquier caso, la entidad dirigida por Kristalina Georgieva ya entregó por adelantado el año pasado la mayor parte del paquete de 20.000 millones de dólares, lo que fue interpretado como una muestra de confianza en el cambio de rumbo económico orquestado por el presidente argentino, Javier Milei.