El gobernador de Salta volvió a cuestionar la quita del subsidio al transporte en las provincias Gustavo Sáenz se valió otra vez de las redes sociales para insistir con sus críticas a la eliminación del subsidio al transporte de personas en el interior dispuesto por el gobierno nacional.

“Otra injusticia de este país federal”, ironizó ayer el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, mostrando cuadros comparativos de los subsidios al transporte de diciembre de 2023, cuando las provincias todavía contaban con ese aporte del gobierno nacional. Entonces el AMBA recibió más de 47 mil millones de pesos, mientras que las provincias debieron repartirse solo 10 mil millones de pesos en el mismo mes y año.

“Históricamente venimos reclamando la necesidad de equiparar la gran asimetría que existe con el subsidio al transporte. El 82% se distribuye en AMBA y el otro 18% se distribuye entre todas provincias de nuestro querido país”, afirmó el mandatario en un planteo que viene reiterando en casi cada aparición pública.

Asimismo, recordó que en lugar de escuchar el reclamo de los gobernadores que venían insistiendo en que se eliminara esa asimetría, la Nación terminó por quitar por completo el subsidio a las provincias. “Lo injusto es que al AMBA no se lo han quitado al subsidio”, es más, “se lo han incrementado”, aseguró. “La pregunta es por qué a las provincias no se les da subsidios para el transporte y al AMBA sí, la respuesta no la encuentro, no la encontramos”, cuestionó, esta vez mostrando notas publicadas en el diario Infobae.

Ante este trato, “Seguimos entendiendo que hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Argentinos con subsidios y privilegios y argentinos llenos de necesidades y asimetrías. ¿Alguien puede explicar esto?”, insistió sin mencionar al gobierno de Javier Milei, que eliminó los subsidios al transporte en las provincias, lo que a su vez devino en el incremento exponencial del boleto que en el caso de Salta ya es de $490 y podría llegar a los mil pesos.

Mostrando otras imágenas sobre envíos de fondos de la Nación a empresas de colectivos del AMBA, el gobernador salteño sostuvo que “cada vez que (estas empresas) amenazan con un paro, les depositan 20 mil millones, pasó hoy”, dijo. Y les “depositaron 70 mi millones el mes pasado, les depositaron 60 mi millones en enero”, mientras que a “las provincias no les depositaron un peso”.

“La mayoría de los argentinos de bien, sin colectivo, pagando tres o cuatro veces más caro”, insistió antes de afirmar que “sería importante que alguien la responda (a la pregunta sobre las razones para esta diferencia) en este país federal”.