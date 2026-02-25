El Gobierno anunció que buscará rediscutir el tema licencias médicas Lo anticipó el presidente provisional de senado, Bartolomé Abdala. El artículo 44 de la reforma laboral, que buscaba regular las ausencias por enfermedad, había sido aprobado por la Cámara Alta y fue excluido del tratamiento en Diputados.

En la recta final de las sesiones extraordinarias, trascendió que el Gobierno podría impulsar un nuevo proyecto para debatir la regulación de las licencias médicas por enfermedad, tema que finalmente quedó afuera de la reforma laboral. Así lo deslizó el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala.

“Con el correr del período ordinario, va a haber alguna ley nueva que va a venir a corregir ese tema, porque para nosotros también es importante que las licencias exageradas, abusivas, como son algunas que se sufren tanto en lo privado como en el sector público. Los certificados médicos truchos. Hay que hacer algo”, aseguró el legislador puntano a Infobae.

De este modo, dejó entrever que el oficialismo planea volver a la carga con la regulación que, inicialmente, formaba parte del texto de la reforma laboral.

El polémico articulo 44 fue retirado del tratamiento en Diputados del proyecto. El mismo introducía cambios en el régimen de pago de salarios ante enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo. La redacción original despertó críticas de la oposición y de sectores aliados, lo que llevó a su exclusión para facilitar el avance del proyecto principal.

“En definitiva, lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia, pensada para mejorar el crecimiento en la Argentina. Ese artículo trataba las enfermedades graves de una manera diferente y por eso se eliminó, pero de ninguna manera la ley que se va a sancionar el viernes pierde importancia”, sostuvo Abdala.