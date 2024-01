El Gobierno apura al Congreso: “Si nos ponemos a discutir una ley todo el año no entra un peso más a la Argentina” El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, pidió celeridad a los legisladores para la aprobación de la ley ómnibus. "Déjenlo gobernar a Javier Milei”, manifestó el funcionario

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, pidió celeridad a los legisladores para la aprobación de la ley ómnibus enviada por el gobierno al Congreso. “No podemos esperar cuatro años. Déjenlo gobernar a Javier Milei”, manifestó el funcionario.

“No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que lleve todo un año de discusión no entra un peso más a la Argentina, en momentos en que tenemos necesidad de inversión y de entrada de divisas”, expresó Francos.

“Tengo la sensación que pareciera que saben que estamos en una situación difícil pero no sé si entienden la profundidad de esta crisis, no entiendo cómo la dirigencia no comprende la gravedad de la situación que tenemos”, agregó el ministro en declaraciones a Radio Mitre.

“Déjenlo gobernar a Milei, que ganó legítimamente las elecciones, que todavía no cumplió un mes en el Gobierno y tiene decretado un paro general, sumado a que algunos quieren demorarle la ley, a veces da bronca que no se entiendan las circunstancias que atravesamos”, añadió Francos.

Luego, el funcionario dijo que el gobierno está haciendo “un esfuerzo por tener la ley con media sanción en el mes de enero”.