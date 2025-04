Comunicado del Gobierno por la muerte del Papa Francisco: “Lideró la Iglesia Católica con entrega y amor” La oficina del presidente Javier Milei emitió un comunicado para despedir al Sumo Pontífice.

Horas después de conocerse el fallecimiento del Papa Francisco este lunes por la mañana, la oficina del presidente argentino Javier Milei, posteó y lamentó en sus redes la muerte del pontífice.

“El Presidente de la Nación acompaña en este triste momento a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el Sumo Pontífice un líder espiritual”, señala el texto. “Se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano”.

El comunicado termina con una despedida en latín: “Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace”, cuya traducción es: “Concédele, oh Señor, el descanso eterno. Y que la luz perpetua le brille. Que descanse en paz”.

Minutos después fue el propio presidente de Argentina quién escribió a través de su cuenta de X la despedida de Francisco: “ADIÓS Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como Presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de Fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. QEPD”, escribió Milei.

