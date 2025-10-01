El Gobierno confirmó un bono de $70.000 para jubilados y el haber mínimo en octubre será de $396.298 El organismo confirmó el otorgamiento del bono nuevamente sin actualización para el décimo mes del año.

El Gobierno Nacional oficializó este miércoles el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados que perciban el haber mínimo durante octubre, según lo establece el Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas en el décimo mes del año ascenderán a $396.298. El haber inicial fue fijado en $326.298,38 tras un incremento del 1,88%, en línea con la inflación de agosto, y se complementará con la ayuda previsional para alcanzar ese piso.

El beneficio será proporcional para quienes superen el haber mínimo pero no alcancen los $396.298. Por ejemplo, un jubilado que cobre $350.000 recibirá un bono de $46.298, hasta completar el monto previsto como mínimo garantizado.

En la práctica, el refuerzo implica un aumento de apenas $6.021 respecto a septiembre, ya que las jubilaciones más bajas pasarán de $390.277 a $396.298.

En los considerandos de la normativa, el Ejecutivo justificó la medida en los efectos adversos de la inflación sobre los haberes jubilatorios, señalando que la fórmula de movilidad vigente desde 2021 “no resguardaba el riesgo inflacionario” y presentaba un “gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los beneficios de los adultos mayores”.