El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto y podría incluir algunas reformas En Casa Rosada formalizarán el llamado esta semana para que el Congreso trabaje durante diciembre

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir bajo la nueva conformación parlamentaria una serie de reformas que incluyen cambios en materia tributaria y laboral, entre otras.

“Estamos emplazados para dictaminar la próxima semana. Con el compromiso de las extraordinarias, la idea es postergar el debate en la búsqueda de mayores consensos”, argumentaron por los pasillos de Casa Rosada.

Lo cierto es que el Poder Ejecutivo define por estas horas la fecha y el temario que podría incluir el tratamiento de algunas reformas como la laboral, si es que el Consejo de Mayo logra avanzar en el diseño de un proyecto que contemple a todos los actores.

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) tendrá mayor representación parlamentaria, lo que le permitirá hacerse del control de las comisiones centrales y del debate en el recinto.