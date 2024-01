El Gobierno criticó el paro y advirtió que no cederá ante los reclamos gremiales Funcionarios y legisladores de LLA cuestionaron la convocatoria en rechazo del DNU y la Ley "Bases" que organizó la CGT y aseguraron que este es un momento difícil, pero que si se aplican las medidas propuestas por el Presidente, a la Argentina "le va a ir bien".

Ministros y funcionarios del gobierno nacional y legisladores oficialistas cuestionaron este miércoles el paro de 12 horas y la movilización al Congreso llevada a cabo por la CGT y coincidieron en advertir que la gestión del presidente Javier Milei “no cederá” ante las presiones de los sectores gremiales.

“Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta personal en la red X, ex Twitter.

La funcionaria aseguró que “no hay paro” que “detenga” ni “amenaza” que “amedrente” al Gobierno nacional, y en su posteo utilizó el hashtag #YoNoParo.



También señaló que hubo “denuncias a más de 40 gremios por aprietes” para concurrir a la movilización, realizadas a través de la línea 134, que el Gobierno nacional habilitó para realizar este tipo de denuncias.

En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, consideró este miércoles que el paro que lleva a cabo desde este mediodía la CGT “complica la vida y es una pérdida de dinero para muchísimos argentinos” y expresó que el Gobierno nacional “viene trabajando” para que, pese a la medida de fuerza, “sea un día normal”.

En su habitual conferencia de prensa, Adorni también dijo que el Gobierno “no puede dialogar” con una central obrera que paraliza el país y que es, aseguró, “un grupo minoritario”.

En el mismo sentido, Diana Mondino expresó que “el paro no tiene justificación”. La ministra de Relaciones Exteriores, aseguró que la movilización fue “convocada por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores”. En el mismo sentido, agrego que eso “ratifica que estamos en el camino correcto”. Y concluyó: “Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”.

Finalmente, el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionado en el discurso de Pablo Moyano en el Congreso, aseguró: “Nunca tan claro para la sociedad que estamos frente a un paro político por tocarles privilegios”.